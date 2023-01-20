Сьогодні, 20 січня, відбулось засідання щодо справи, у якій фігурує 39-річний захисник мексиканського клубу Пумас. Суддя ухвалив рішення відправити Алвеса до в'язниці без права внесення застави, інформує Marca.

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На відповідному покаранні наголошували прокуратура й сторона обвинувачення. Жінка стверджує, що футболіст 30 грудня в одному з нічних клубів Барселони домагався її, запхавши руки під спідню білизну.

Сам Дані Алвес усі звинувачення відкидає. На захист стали його дружина та оточення, які стверджують, що легенда Барселони перебував у клубі дуже мало часу. Коли відбудеться наступне засідання суду, поки невідомо.

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