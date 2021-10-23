"Ікарді – психологічно сильний гравець. Його не було з нами проти РБ Лейпциг, але він був на тренуванні сьогодні вранці, і він буде у заявці завтра.

Ікарді висунув ультиматум Ванді Нарі після примирення – скандал ще не вичерпаний

Від президента до гравців, ми всі готові допомогти йому. У нього все добре, Мауро добре тренувався, і він у розпорядженні основної групи", – наводить слова Почеттіно Madeinfoot.

Нагадаємо, кілька днів тому Ванда Нара повідомила про зраду Мауро, забрала дітей та покинула Париж. Ікаді був змушений залишити табір ПСЖ та вирушив за Вандою. Нападник довго просив у дружини пробачення, демонструючи свої "успіхи" в Instagram.

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