"Икарди – психологически сильный игрок. Его не было с нами против РБ Лейпцига, но он был на тренировке сегодня утром, и он будет в заявке завтра.

Икарди выдвинул ультиматум Ванде Наре после примирения – скандал еще не исчерпан

От президента до игроков, мы все готовы помочь ему. У него все хорошо, Мауро хорошо тренировался, и он располагает основной группы", – приводит слова Почеттино Madeinfoot.

Напомним, несколько дней назад Ванда Нара сообщила об измене Мауро, забрала детей и ушла Париж. Икади был вынужден покинуть лагерь ПСЖ и отправился за Вандой. Нападающий долго просил у жены прощения, демонстрируя свои "успехи" в Instagram.

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