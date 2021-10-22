Ще кілька днів тому подружжя Ікарді перебувало на межі розлучення через зраду Мауро з аргентинською моделлю Чіною Суарес. Однак 28-річний форвард зумів вимолити пробачення в дружини.

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Кілька днів тому Ікарді навіть погрожував покинути ПСЖ, що принесло б до фінансових втрат для Ванди Нари, яка представляє інтереси свого чоловіка. Аргентинець готовий повернутися до повноцінних тренувань з командою, але для цього висунув дружині кілька вимог.

По-перше, Ванда повинна закрити свої акаунти в соцмережах, опублікувавши наостанок фото з сім'єю. Це мало б покласти край будь-яким спекуляціям. Але така вимога Ікарді навряд чи буде задоволена, адже 34-річна Ванда Нара заробляє в Instagram немалі гроші, маючи майже 9,5 млн підписників.

Також Мауро пропонує, щоб його дружина не займалася більше ніякими публічними справами, окрім представлення інтересів гравця. Ще одна цікава вимога – заборона Ванді подорожувати приватним літаком без Ікарді, стверджує AS.

Оточення дружини гравця вже висловило невдоволення такою поведінкою футболіста. Зокрема, сестра Ванди Нари вважає такі вимоги неприйнятними, адже Ікарді сам спровокував скандал, зрадивши дружині.

Нагадаємо, в сезоні 2021/22 Мауро Ікарді забив 3 голи в 11-ти матчах за ПСЖ.

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