Мікель Артета розмірковує над тим, щоб кинути Олександра Зінченка в перший бій за Арсенал якомога швидше.

За інформацією порталу football.london, Олександр Зінченко може дебютувати в футболці Арсенала вже цієї неділі, 24 липня. В цей день (точніше, о третій ночі за Києвом) "каноніри" проведуть товариський матч проти Челсі в рамках передсезонної підготовки у Флориді.

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Мікель Артета повідомив, що все залежатиме від тренування, проведеного у суботу. "Він планує тренуватися, йому дозволено тренуватися, і якщо він почуватиметься добре, то, можливо, завтра у нього буде кілька хвилин. Ми ухвалимо це рішення, але я запевняю вас, що Зінченко буде тиснути, щоб зіграти кілька хвилин", – заявив головний тренер "канонірів".

Нагадаємо, українець перебрався до Арсенала після шести років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 млн євро.

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