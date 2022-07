Українець вже встиг запалити на командній вечері, заспівавши пісню "It's Friday then, it's Saturday, Sunday".

"Просто стримай сльози": Зінченко пригадав емоційну промову перед гравцями Манчестер Сіті

Спів Зінченка прийшовся до душі представникам Арсенала, які підспівували та звичайно ж, аплодували виступу новоспеченого партнера по команді. Відзначимо, що Сашко досить впевнено почувався, що може свідчити про швидку адаптацію до нового колективу.

Нагадаємо, українець перебрався до Арсенала після 6 років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 млн євро.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця