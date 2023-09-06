Іменитий екс-футболіст висловився щодо дебюту Расмус Хьойлунд, який вперше зіграв за манкуніанців. Пол Мерсон не зміг пройти і повз Михайла Мудрика.

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"Хьойлунд виглядав добре на полі – справжня знахідка. Але це тривало лише 20 хвилин. Михайла Мудрика я бачив протягом 20 хвилин проти Ліверпуля у січні, і з того часу він абсолютно непомітний", – цитує колишнього гравця Арсенала Sky Sports.

Нагадаємо, що в українського вінгера за 20 матчів у складі Челсі лише дві результативні дії. Михайло Мудрик досі не забив за "синіх" жодного м'яча в офіційних матчах.

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