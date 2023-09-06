Именитый экс-футболист высказался о дебюте Расмуса Хёйлунда, который впервые сыграл за манкунианцев. Пол Мерсон не смог пройти и мимо Михаила Мудрика.

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"Хёйлунд выглядел хорошо на поле – настоящая находка. Но это длилось всего 20 минут. Михаила Мудрика я видел в течение 20 минут против Ливерпуля в январе, и с тех пор он абсолютно незаметен", – цитирует бывшего игрока Арсенала Sky Sports.

Напомним, что у украинского вингера за 20 матчей в составе Челси всего два результативных действия. Михаил Мудрик еще не забил за "синих" ни одного мяча в официальных матчах.

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