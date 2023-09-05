Довбик, Трубін та вінгер Динамо: Мінмолодьспорту оновило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну
До списку порушників додались ще декілька зіркових футболістів.
Міністерство молоді та спорту України на своєму сайті оновило перелік осіб, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після завершення його дії.
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Цікаво, що до реєстру додалось одразу троє гравців збірної України, які влітку змінили клуби – Артем Довбик з Жирони, Анатолій Трубін з Бенфіки та Сергій Булеца з Заглембе.
У списку продовжують фігурувати Михайло Мудрик (Челсі), Ілля Забарний (Борнмут), Артем Громов (екс-АЕК), Владислав Кулач (Зіра) та екс-тренер збірної України з фізпідготовки Іван Баштовий.
Є у переліку і батько Віктора Циганкова – Віталій. Цікаво, що сам півзахисник Жирони туди не потрапив – він виїжджав з України через систему "Шлях" (раніше ЗМІ писали, що екс-динамівець є засновником благодійного фонду). Ознайомитись з повним переліком порушників можна за посиланням.
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