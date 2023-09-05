Міністерство молоді та спорту України на своєму сайті оновило перелік осіб, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після завершення його дії.

Екс-вінгер молодіжної збірної України офіційно працевлаштувався у Європі

Цікаво, що до реєстру додалось одразу троє гравців збірної України, які влітку змінили клуби – Артем Довбик з Жирони, Анатолій Трубін з Бенфіки та Сергій Булеца з Заглембе.

У списку продовжують фігурувати Михайло Мудрик (Челсі), Ілля Забарний (Борнмут), Артем Громов (екс-АЕК), Владислав Кулач (Зіра) та екс-тренер збірної України з фізпідготовки Іван Баштовий.

Є у переліку і батько Віктора Циганкова – Віталій. Цікаво, що сам півзахисник Жирони туди не потрапив – він виїжджав з України через систему "Шлях" (раніше ЗМІ писали, що екс-динамівець є засновником благодійного фонду). Ознайомитись з повним переліком порушників можна за посиланням.

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