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"Він – найкращий захисник України", – Селезньов не вважає помилкою перехід Ракицького в Зеніт

10:07 1324 Читать на русском
"Він – найкращий захисник України", – Селезньов не вважає помилкою перехід Ракицького в Зеніт
Євген Селезньов та Ярослав Ракицький / фото: ФК Шахтар

Український нападник Малаги Євген Селезньов прокоментував трансфер захисника Ярослава Ракицького з Шахтаря в Зеніт.

"Трансфер Ракицького? Що б не говорив цей "великий тренер" (Паулу Фонсека. – прим.), це було його рішення. Якщо він так ставиться до таких футболістів, то гріш йому ціна.

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Ракицький почав гірше грати в захисті? Не згоден. Ця людина за президента, за цей клуб він би довічно грав, якби одна людина до нього ставився з повагою. Він – найкращий захисник України.

Луческу вибудовував одне... Він – великий тренер. Створив такий діамант. А за три роки розвалити команду... Вилітаємо від Айнтрахта, сьоме місце чемпіонату Німеччини.

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Я не вважаю, що Ракицький допустив помилку. Ні в політичному плані. Людину просто прибрали з Шахтаря. Куди йому йти, на вулицю? Якщо немає варіантів? Або закінчувати з футболом? Зробили все для того, щоб він пішов. Він був останнім з того складу Шахтаря, в який потрапити нереально було", – сказав Селезньов YouTube-каналу Бомбардир.

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Шахтар Шахтар Євген Селезньов Євген Селезньов Зеніт Зеніт Паулу Фонсека Паулу Фонсека Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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