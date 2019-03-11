"Він – найкращий захисник України", – Селезньов не вважає помилкою перехід Ракицького в Зеніт

Український нападник Малаги Євген Селезньов прокоментував трансфер захисника Ярослава Ракицького з Шахтаря в Зеніт.

"Трансфер Ракицького? Що б не говорив цей "великий тренер" (Паулу Фонсека. – прим.), це було його рішення. Якщо він так ставиться до таких футболістів, то гріш йому ціна.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

Ракицький почав гірше грати в захисті? Не згоден. Ця людина за президента, за цей клуб він би довічно грав, якби одна людина до нього ставився з повагою. Він – найкращий захисник України.

Луческу вибудовував одне... Він – великий тренер. Створив такий діамант. А за три роки розвалити команду... Вилітаємо від Айнтрахта, сьоме місце чемпіонату Німеччини.

"На збірну України тягне?", – Андронов затролив Ракицького після провального матчу з Вільяреалом

Я не вважаю, що Ракицький допустив помилку. Ні в політичному плані. Людину просто прибрали з Шахтаря. Куди йому йти, на вулицю? Якщо немає варіантів? Або закінчувати з футболом? Зробили все для того, щоб він пішов. Він був останнім з того складу Шахтаря, в який потрапити нереально було", – сказав Селезньов YouTube-каналу Бомбардир.