"Он – лучший защитник Украины", – Селезнев не считает ошибкой переход Ракицкого в Зенит

Украинский нападающий Малаги Евгений Селезнев прокомментировал трансфер защитника Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

"Трансфер Ракицкого? Что бы ни говорил этот "великий тренер" (Паулу Фонсека. – прим.), это было его решение. Если он так относится к таким футболистам, то грош ему цена.

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Ракицкий стал хуже играть в защите? Не согласен. Этот человек за президента, за этот клуб он бы пожизненно играл, если бы один человек к нему относился с уважением. Он – лучший защитник Украины.

Луческу выстраивал одно... Он – великий тренер. Создал такой бриллиант. А за три года все развалить... Вылетаем от Айнтрахта, седьмое место чемпионата Германии.

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Я не считаю, что Ракицкий допустил ошибку. Ни в политическом плане. Человека просто убрали из Шахтера. Куда ему идти, на улицу? Если нет вариантов? Или заканчивать с футболом? Сделали все для того, что бы он ушел. Он был последним из того состава Шахтера, в который попасть невозможно было", – сказал Селезнев YouTube-каналу Бомбардир.