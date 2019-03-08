"На збірну України тягне?", – Андронов затролив Ракицького після провального матчу з Вільяреалом

Відомий російський коментатор Олексій Андронов відреагував на гру Ярослава Ракицького в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільяреала (1:3).

"А як зіграв Ракицький? Хтось бачив? На збірну України тягне?", – написав журналіст у своєму твіттері.

Зеніт – Вільяреал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що Зеніт з українцем у складі вперше в історії програв домашній матч Ліги Європи. Пітерці провели в турнірі 23 матчі на власному полі і перемогли в 21-му з них. Ракицький виявивсяпричетним до двох із трьох пропущених м'ячів російського гранда.

До слова, центрбек перейшов до Зеніта з донецького Шахтаря в січні. Орієнтовна вартість трансферу – 10 млн євро плюс бонуси.