Малага вирвала нічию в Кордоби після виходу Селезньова на заміну – українець змарнував розкішний шанс

Український форвард Євген Селезньов допоміг Малазі врятуватися від поразки в 28 турі Сегунди, хоча й не забив.

Малага розписала 5-ту нічию за 6 останніх матчів іспанської Сегунди. Вже у компенсований час "анчоуси" зрівняли рахунок на полі Кордоби – 1:1. Маючи в активі 50 очок після 28 турів, команда Євгена Селезньова йде на 4 місці поруч з Альбасете Романа Зозулі.

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Євген розпочав гру в запасі, а на 65-й хвилині вийшов на заміну. За відведений час форвард двічі неточно пробив по воротах суперника. Спершу послав м'яч занадто високо з лінії штрафного майданчика, а через 8 хвилин відзначився фейлом, не зумівши влучити у порожній кут. Селезньов добивав м'яч після удару партнера та сейву голкіпера. Також він віддав 6 передач, половина з яких були точними, та виграв 2 єдинобортсва з 3.

Карта передач (квадрати) та ударів (кола) Селезньова:

Статистика Євгена Селезньова: