"Товстун Роналдо зараз в кращій формі, ніж Селезньов": фанати Малаги кепкують над українцем, який неприємно дивує

Український форвард наразі не виправдовує сподівань іспанських фанів.

Євген Селезньов повинен був стати новим "кілером" Малаги. Фанати андалусійського клубу чекали зимового трансферу українця, як манни небесної, з надією, що він забиватиме багато голів та допоможе повернутись в елітний дивізіон. Екс-"дніпрянин" на дебютній прес-конференції в Іспанії також чітко окреслив свою головну ціль: "Я хочу грати в Прімері". З того часу минув майже місяць, а Євген не продемонстрував бодай 10% власного потенціалу.

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"Селезньов прибув у нове місце, з новою системою роботи, новими вимогами, новими колегами. Євген наразі слабко розуміє мову. Це нормально, попереду у нього багато роботи. Будемо сподіватися, що він набере свою оптимальну форму, коли команда цього найбільше потребуватиме", – зазначив після нічиєї з Лас-Пальмас керманич "анчоусів" Хуан Рамон Муньїс. У матчі з острів'янами український форвард відіграв лише десять хвилин, замінивши Густаво Бланко Лещука.

Кількість ігрового часу найбільш адекватно пояснює головну проблему Селезньова – слабку фізичну форму. Скільки б Муньїс не розповідав про нюанси адаптації, Євген, схоже, наразі не готовий відбігати на високому рівні хоча б один тайм. Після осіннього застою в Акхісарі, коли українець опинився в епіцентрі конфлікту з головним тренером, йому дуже складно віднайти необхідний ритм. Нападник збірної України не лише важко рухається по полю, але й демонструє дуже низький відсоток виграних єдиноборств, хоча раніше з цим у нього не було особливих проблем. У матчі з Лас-Пальмас наш форвард може віднести собі до активу лише одну дуель з чотирьох.

Статистика Селезньова у матчі з Лас-Пальмас після виходу на заміну

Націленість українця на ворота суперника також залишає бажати кращого. Футболісту, який покликаний допомогти команді вирвати настільки важливу перемогу, просто не личить покидати поле без жодного удару. Звісно, Євген може нарікати на брак часу, але в Іспанії щось схоже з ним трапляється не вперше. До цих пір Селезньов взяв участь у чотирьох поєдинках "анчоусів" у Сегунді, а його статистика ударів вже трохи насторожує:

Малага – Луго: 23 хвилини, 0 ударів

Тенеріфе – Малага: 9 хвилин, 0 ударів

Малага – Альмерія: 16 хвилин, 1 дар повз ворота.

Виходить, що за 60 хвилин у футболці Малаги Селезньов спромігся лише на один постріл по воротах суперника. Зовсім небагато як для форварда, який понюхав порох єврокубків та забивав турецьким грандам. Якщо Муньїс готовий чекати, поки українець поверне свої оптимальні кондиції, то фанатам Малаги вже потрохи уривається терпець, і їх можна зрозуміти. Селезньов та Бланко Лещук відмовчуються на футбольному полі – "анчоуси" відпускають у відрив конкурентів за титул. Три нічиї поспіль відкинули андалусійців на четверте місце у турнірній таблиці. Недавній лідер Сегунди зараз поступається феєричному Альбасете Романа Зозулі трьома очками.

Після нічиєї з депресивним Лас-Пальмас, який не перемагає три матчі поспіль, фанати Малаги критикували Селезньова, насамперед, за слабку фізичну форму. Неабияк дісталось і спортивному директору андалусійського клубу Хосе Луїсу Пересу Камінеро за начебто провальну трансфену кампанію.

"Фізичний стан Селезньова здається жалюгідним. Камінеро підписав чувака з надмірною вагою".

El estado físico de Seleznyov me parece lamentable,mal Caminero fichando a un tío con sobrepeso — Málaga SV (@MalagaSv) 10 лютого 2019 р.

"Селезньов – це ходячий жарт. Сподіваюся, що за контрактом він підписав ряд обов'язкових матчів з санкціями або іншими історіями. Якщо це не так – Муньїс втратив розум.

Seleznyov es una broma de jugador, que espero que por contrato tenga firmado un número de partidos obligatorios con sanciones u otras historias, porque si no, Muñiz ha perdido la cordura. — Gálvez | HCF (@GalvezHCF) 10 лютого 2019 р.

"Я б перестав сприймати Селезньова як зірку. Коли він виходить на поле, то нічого не робить. Здається, що йому важко пересуватись".

A mi parecer hemos jugado bien, con un espíritu ganador y no como antes que los jugadores se creían que ya ganaríamos sin hacer nada, eso si, yo dejaría de recibir a Seleznyov como una estrella cuando sale al campo porque no está haciendo nada, parece que le cuesta moverse — PedroMLG (@Antoneles2) 10 лютого 2019 р.

" Я до сих пір не розумію, чому Селезньов повинен виходити у всіх с*чих матчах, щоб повзати по полю".

Eso sí, sigo sin entender por qué Seleznyov tiene que salir todos los putos partidos para arrastrarse por el campo. — Tanenbaum (@tanenb) 10 лютого 2019 р.

"Селезньов добре виконує свою роботу маскота. Він виходить, розважає людей, біжить, бореться, але не просіть у нього більшого. Муньїс – на вихід".

Seleznyov hace bien su función, la de mascota, sale, anima a la gente, se revuelva, corre, divierte a la gente, pero no le pidas más. MUÑIZ FUERA — Ray Granado (@Ray_Granado) 10 лютого 2019 р.

"Товстун Роналдо зараз перебуває у кращій формі, ніж Селезньов".

Ronaldo el gordo esta más en forma actualmente que Seleznyov. — Pablo Genovese (@Kamarismo) 10 лютого 2019 р.

"Насправді, Селезньов ніяк не допомагає".

Por cierto, seleznov no aporta NADA — Málaga C.F Times (@Malagacftimes) 10 лютого 2019 р.

"Селезньов продовжує грати хвилини сміття".

Seleznov sigue jugando solo los minutos de la basura... pic.twitter.com/8qlHcdUj97 — Aᴅʀɪᴀ́ɴ Zᴀᴍᴏʀᴀ ️ (@Adrian_Zamora90) 10 лютого 2019 р.

"Селезньов не може грати. Команда абсолютно апатична".