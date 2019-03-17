"Он – фиаско": Селезнев и Бланко Лещук стали соучастниками небывалой серии Малаги, а испанские СМИ оценили провал

Малага забила лишь 8 голов за 10 матчей 2019-го года. С приходом Евгения Селезнева ситуация с результативностью в команде, которая борется за возвращение в Примеру, только ухудшилась.

Каких-то 6 лет назад эта команда на равных играла с Боруссией Дортмунд в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв 2:3 по сумме двух матчей и с большим судейским скандалом - боссы клуба даже оспаривали результат. Малага проигрывает прямым конкурентам и не забивает больше гола за матч вот уже 7 туров. Евгений Селезнев должен был помочь решить проблемы с результативностью, но за 8 проведенных матчей лишь раз вышел в стартовом составе, проводил в среднем 24 минуты на поле и не отметился ни одним результативным действием. Только в его дебютной игре "анчоусы" забили дважды, одолев Луго 2:1.

Дальше было хуже со всем. Нападающий, который немало поиграл в составе сборной Украины, испытывает проблемы не только в атакующей игре (0,4 удара в среднем за игру). Его показатели единоборств (1,6 выигранной дуэли дает 33% от общей суммы) и передач (3,9 за матч находят адресат, это 58%) также не впечатляют. На неделе он еще и не тренировался из-за гастроэнтерита (воспаление желудка).

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Тот же Густаво Бланко Лещук, который принадлежит Шахтеру и хочет принять украинское гражданство, действует значительно креативнее и лучше во всех аспектах. Аргентинец проводит на поле 82 минуты в среднем. За это время успевает нанести 1,6 удара, отдать 15 точных пасов (63%), выиграть 10 единоборств (50%). Бланко забил 6 голов и отдал 5 ассистов – только полузащитник Адриан демонстрирует лучшую результативность (7+1). Он также создал 5 голевых моментов для партнеров, но и упустил довольно много: 13 шансов забить.

Большие проблемы с нападающими можно увидеть на примере статистики за 2019-й год: из 8-и забитых мячей за 10 последних туров лишь 1 на счету форварда (шотландца Харпера, на которого уже и не возлагали особых надежд после прихода Селезнева)! За это время Малага успела скатиться с первых мест Сегунды на 6-очковое расстояние от зоны прямого выхода в элитный дивизион, сыграв 3 матча по 0:0 и добыв менее половины очков (14 из 30).

Экс-тренер Днепра Лопес Муньис испытал, казалось, все. "Анчоусы" играли в атаке с форвардом и двумя вингерами, с двумя девятками, с нападающим и плеймейкером под ним. Однако ничто не помогло избежать одной из худших серий, которые помнит Ла Росаледа, пишет Marca. "Уже 2 месяца Малага не знает вкуса домашних побед – именно тогда, 19-го января, в последний раз отличился хоть кто-то из ее форвардов. Команда страдает, как никогда раньше, из-за голевой засухи нападающих. Воспитанник Реала Адриан Гонсалес, большинство сезона отыгравший опорником и левым полузащитником, забил 5 из 8-и голов Малаги в этом году.

Бланко Лещук не отмечается с 29-го октября. Работа на оборону, которая заставляет оттягиваться в глубину, а также отсутствие подач в штрафную, вредят ему. Впрочем он и сам упустил несколько 100-процентных моментов. Последний раз нападающий отмечался еще в воротах Нумансии, следующего соперника Малаги в текущем сезону. После этого дубля аргентинец уже 5-й месяц не может забить.

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Селезнев, который пришел 10-го января с репутацией отличного голеадора (1 гол каждые 2 матча в среднем), оказался фиаско. Украинец, чье физическое состояние далеко от лучшего, провел 194 минуты в 8-и играх и еще не отметился. До сих пор в памяти, как Евгений менее чем с метра не смог попасть в ворота, играя против Кордобы (в том матче еще и после удара Бланко Лещука выбили мяч с линии, – прим. "Футбол 24")".

Другие форварды также не впечатляют. "На счету Харпера 3 гола за весь сезон, но в последнее время шотландец разочаровывает. Коне получил две тяжелые травмы и уже не сыграет в текущем сезоне. Эктора Эрнандеса отпустили зимой. Еще 6 форвардов не отличились ни раза. Как следствие, только 5 команд Сегунды забили меньше, чем Малага (Настик, Тенерифе, Райо, Луго и Алькоркон). Если бы не то, что они пропустили 21 гол за 29 туров (второй лучшая защита сезона), кризис был бы еще больше. А так они останутся в зоне плей-офф".

La Opinion de Malaga отмечает в своем материале, что меньше Малаги в Сегунде-2019 забил лишь один клуб – аутсайдер Химнастик отличился 5 раз. "Муньис построил команду, фундаментом которой стала надежная оборона. Эта система позволила клубу ни разу не покинуть по крайней мере зону плей-офф за выход в Примеру. Однако на 1 гол Малага тратит 9 ударов. По этому показателю эффективности команда идет лишь на 18-м месте в Сегунде.

Селезнев до сих пор не отличился, а засуха Бланко Лещука продолжается слишком долго. Никто из 5-и зимних новичков не оправдал надежд. Двое игроков Уэски ​​даже не дебютировали. Ни один из этих игроков не поспособствовал прыжку качества команды. Селезнев приходил, чтобы компенсировать проблемы с результативностью, но на сегодня его вклад нулевой.

Он пришел, находясь не в форме, отчаянно пытается вернуть себе игровой ритм, но до сих пор не отвечает вызовам такого требовательного чемпионата, как Сегунда. Несмотря на это Муньис не отказывается от него и всегда рассматривает в своих планах. В то же время Селезнев не забил ни разу и не создал много моментов, а фанаты уже начинают гудеть каждый раз, когда он выходит на поле".

AS считает, что кризис результатов Малаги иллюстрируют страдания ее форвардов. "Бланко Лещук без голов уже четыре с половиной месяца, Харпер – почти два месяца, Коне выбыл еще 17 ноября, а то, что видели до сих пор от Селезнева, было очень скудным. Всего в этом сезоне форварды Муньис забили меньше половины командных голов (12 из 29-и): отмечались лишь Бланко Лещук (6), Харпер (4) и Коне (2).

Статистика на Ла Росаледа также значительно ухудшились (взяли только 6 очков из последних 18-и дома). Значительный процент этих плохих цифр можно объяснить плохим голевым чутьем нападающих Малаги. За 12 последних туров команда забила лишь 9 раз, а сразу 5 в активе Адриана Гонсалеса – результат был бы еще хуже, если бы не этот полузащитник. В первых 17 матчах Сегунды 2018/19 "анчоусы" имели показатель получше: 21 гол. Если Малага не сможет улучшить производительность своих бомбардиров, задачу возвращения в Примеру будет крайне трудно реализовать".

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