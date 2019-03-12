Селезньов не допоміг Малазі уникнути поразки в матчі з Осасуною

Осасуна на виїзді здобула вольову перемогу над Малагою Євгена Селезньова.

Іспанія. Сегунда, 29-й тур

Малага – Осасуна – 1:2

Голи: Адріан, 15 – Р. Гарсія, 47, Віллар, 75

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Малага у рідних стінах поступилася лідеру Сегунди Осасуні. "Анчоуси" змогли забити першими зусиллями Адріана, який відзначився після асисту Густаво Бланко Лещука, однак відразу по перерві гості спочатку відновили паритет, а пізніше вийшли вперед.

Український нападник Євген Селезньов вийшов на заміну на 78-й хвилині зустрічі. В одному з епізодів після удару Селезньова м'яч потрапив у руку суперникові, але арбітр не наважився поставити одинадцятиметровий удар. В підсумку Євген не зміг відзначитися результативними діями та допомогти своїй команді здобути хоча б нічийний результат у центральному поєдинку 29-го туру Сегунди.

Після цього матчу Осасуна з 57 продовжує лідирувати, а Малага з 50-ма пунктами залишилася на четвертій позиції.

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