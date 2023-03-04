У суботу у 24-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 24-й тур

Альмерія – Вільяреал – 0:2

Голи: Альбіоль, 67, Моралес, 88

Мальорка – Ельче – 0:1

Голи: Боє, 89

Атлетіко – Севілья – 6:1

Голи: Депай, 23, 26, Грізманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 – Гує, 39

Вилучення: Гуйє, 80 (Севілья)

Нереалізований пенальті: Ракітіч, 74 (Севілья)

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Вільяреал на виїзді переграв Альмерію. Одна з найгірших команд Ла Ліги, попри шалену перевагу суперника, тримала власні ворота на замку більше години. Аж в середині другого тайму Альбіоль відкрив рахунок ударом у дев'ятку, а Моралес наприкінці зустрічі поставив масну крапку, піднявши команду у зону єврокубків. Левантійці у турнірній таблиці Ла Ліги тепер шості.

Ще одна сенсація сталась на Балеарських островах, де Ельче бився з Мальоркою. У рівній грі гості змогли шокувати острів'ян, забивши на 89-й хвилині зусиллями Боє. На 7-й компенсованій Мурікі, здавалося б, врятував господарів від фіаско, однак після тривалого перегляду відеоповтору гол господарів скасували. У підсумку, 20-та команда чемпіонату здобула другу перемогу в цьогорічному розіграші Ла Ліги, а Мальорка залишилась у трьох очках від зони Ліги конференцій.

Атлетіко у видовищному матчі розтрощив Севілью, відвантаживши у ворота андалусійців аж 6 голів. Два з них були проведені Депаєм на 23-й та 26-й хвилинах – таким чином, Мемфіс став першим футболістом у ХХІ столітті, якому вдалося оформити дубль в дебютному матчі у основі "матрацників" в чемпіонаті. Грізманн же віддав асист, а на 53-й хвилині ще й відзначився сам – це був 150-й гол Антуана за Атлетіко у всіх турнірах. Лишень два гравці в історії "кольчонерос" забили більше.

150 - Players with the most goals in @atletienglish history in all competitions:



172 - Luis Aragonés

169 - Adrián Escudero

150 - ANTOINE GRIEZMANN



Legends. ️ pic.twitter.com/lWYy6FwGGg — OptaJose (@OptaJose) March 4, 2023

Крім того, це був 1000-й гол Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне. Влучний постріл Карраско на 69-й хвилині став 1001-м – лише підопічним Мігеля Муньйоса вдалося забити більше. Це був 613-й матч Дієго Сімеоне на чолі "матрацників", і за цим показником Ель Чоло став лідером серед усіх тренерів "індіанців".

ATM 0-0 SEV (1') - Simeone supera hoy a Luis Aragonés como entrenador que más partidos oficiales ha dirigido a un mismo club en TODA la historia del fútbol español:



613 SIMEONE (Atlético)

612 Luis (Atlético)

605 Muñoz (Real Madrid)

566 Arsenio (Deportivo)

422 Cruyff (Barcelona) pic.twitter.com/bodGZMRNHX — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 4, 2023

Севілья відповіла голом Гує на 39-й хвилині. Хавбека вилучили наприкінці зустрічі, а перед цим Ракітіч не реалізував пенальті. Покарання за марнотратство виконав Мората – Альваро оформив дубль, встановивши остаточний рахунок і піднявши свою команду на третє місце. Атлетіко не забивав у ворота Севільї 6+ голів з 1966 року. Андалусійці залишились в одному заліковому балі від зони вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ