Іспанія, Ла Ліга, 24-й тур

Альмерія – Вільяреал – 0:2

Голи: Альбіоль, 67, Моралес, 88

Мальорка – Ельче – 0:1

Голи: Боє, 89

Атлетіко – Севілья – 6:1

Голи: Депай, 23, 26, Грізманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 – Гує, 39

Вилучення: Гуйє, 80 (Севілья)

Нереалізований пенальті: Ракітіч, 74 (Севілья)

Циганков елегантно асистував у 3 турі поспіль, але Жирона програла аутсайдеру – екс-форвард Реала вивів із зони вильоту

Вільяреал на виїзді переграв Альмерію. Одна з найгірших команд Ла Ліги, попри шалену перевагу суперника, тримала власні ворота на замку більше години. Аж в середині другого тайму Альбіоль відкрив рахунок ударом у дев'ятку, а Моралес наприкінці зустрічі поставив масну крапку, піднявши команду у зону єврокубків. Левантійці у турнірній таблиці Ла Ліги тепер шості.

Ще одна сенсація сталась на Балеарських островах, де Ельче бився з Мальоркою. У рівній грі гості змогли шокувати острів'ян, забивши на 89-й хвилині зусиллями Боє. На 7-й компенсованій Мурікі, здавалося б, врятував господарів від фіаско, однак після тривалого перегляду відеоповтору гол господарів скасували. У підсумку, 20-та команда чемпіонату здобула другу перемогу в цьогорічному розіграші Ла Ліги, а Мальорка залишилась у трьох очках від зони Ліги конференцій.

Атлетіко у видовищному матчі розтрощив Севілью, відвантаживши у ворота андалусійців аж 6 голів. Два з них були проведені Депаєм на 23-й та 26-й хвилинах – таким чином, Мемфіс став першим футболістом у ХХІ столітті, якому вдалося оформити дубль в дебютному матчі у основі "матрацників" в чемпіонаті. Грізманн же віддав асист, а на 53-й хвилині ще й відзначився сам – це був 150-й гол Антуана за Атлетіко у всіх турнірах. Лишень два гравці в історії "кольчонерос" забили більше.

150 - Players with the most goals in @atletienglish history in all competitions:



172 - Luis Aragonés

169 - Adrián Escudero

150 - ANTOINE GRIEZMANN



Legends. ️ pic.twitter.com/lWYy6FwGGg