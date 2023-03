Испания, Ла Лига, 24-й тур

Альмерия – Вильярреал – 0:2

Голы: Альбиоль, 67, Моралес, 88

Мальорка – Эльче – 0:1

Гол: Бойе, 89

Атлетико – Севилья – 6:1

Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 – Гуйе, 39

Удаления: Гуйе, 80 (Севилья)

Нереализованный пенальти: Ракитич, 74 (Севилья)

Цыганков элегантно ассистировал в 3 туре подряд, но Жирона проиграла аутсайдеру – экс-форвард Реала вывел из зоны вылета

Вильяреал на выезде переиграл Альмерию. Одна из худших команд Ла Лиги, несмотря на огромное преимущество соперника, держала собственные ворота на замке более часа. Только в середине второго тайма Альбиоль открыл счет ударом в девятку, а Моралес в конце встречи поставил жирную точку, подняв команду в зону еврокубков. Левантийцы в турнирной таблице Ла Лиги теперь шестые.

Еще одна сенсация случилась на Балеарских островах, где Эльче бился с Мальоркой. В довольно равной игре гости смогли шокировать островитян, открыв счёт на 89-й минуте усилиями Бойе. На 7-й компенсированной Мурики, казалось бы, спас хозяев от фиаско, но после длительного просмотра видеоповтора его гол отменили. В итоге, 20-я команда чемпионата одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, а Мальорка осталась в трех очках от зоны Лиги конференций.

Атлетико в зрелищном матче сокрушил Севилью, отгрузив в ворота андалусийцев аж 6 голов. Два из них были проведены Депаем на 23-й и 26-й минутах – таким образом, Мемфис стал первым футболистом в XXI веке, которому удалось оформить дубль в дебютном матче в основе "матрасников" в чемпионате. Гризманн же отдал ассист, а на 53-й минуте еще и отличился сам – это был 150-й гол Антуана за Атлетико во всех турнирах. Только два игрока в истории "кольчонерос" забили больше.

150 - Players with the most goals in @atletienglish history in all competitions:



172 - Luis Aragonés

169 - Adrián Escudero

150 - ANTOINE GRIEZMANN



Legends. ️ pic.twitter.com/lWYy6FwGGg