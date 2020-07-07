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Вільяреал втратив свого лідера до кінця сезону

14:20 - Читать на русском
Вільяреал втратив свого лідера до кінця сезону
Карлос Бакка / Фото з відкритих джерел

Колумбійський нападник валенсійського клубу Карлос Бакка пропустить залишок сезону через травму.

Форвард "жовтої субмарини" Карлос Бакка більше не вийде на поле у нинішньому сезоні, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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У крайньому для себе матчі Ла Ліги проти Барселони (1:4) він вийшов на заміну у першому таймі замість Пако Альксера, однак на 70-й хвилині був змушений покинути поле через травму. Медичне обстеження виявило у 33-річного футболіста розрив м'язів підколінних сухожиль правої ноги.

Нагадаємо, колумбієць приєднався до команди Хаві Кальєхи у серпні 2018 року, перейшовши з Мілана за 7 млн євро. У поточному сезоні провів за свою команду 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу. Контракт футболіста з Вільяреалом розрахований до 30 червня 2022 року.

Після 34 турів "жовта субмарина" у турнірній таблиці посідає п'яту сходинку, набравши 54 очка. Від зони Ліги чемпіонів команду відділяють 6 пунктів.

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Іспанія Карлос Карлос Бакка Вільяреал Вільяреал
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