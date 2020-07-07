Вильярреал потерял своего лидера до конца сезона

Колумбийский нападающий валенсийского клуба Карлос Бакка пропустит остаток сезона из-за травмы.

Форвард "желтой субмарины" Карлос Бакка больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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В крайнем для себя матче Ла Лиги против Барселоны (1:4) он вышел на замену в первом тайме вместо Пако Альксера, однако на 70-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Медицинское обследование выявило у 33-летнего футболиста разрыв мышц подколенных сухожилий правой ноги.

Напомним, колумбиец присоединился к команде Хави Кальехи в августе 2018 года, перейдя из Милана за 7 млн ​​евро. В текущем сезоне провел за свою команду 23 поединка во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с Вильярреалом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 34 туров "желтая субмарина" в турнирной таблице занимает пятую строчку, набрав 54 очка. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют 6 пунктов.

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