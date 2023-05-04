Чемпіонат Іспанії 2022/23, 33-й тур

Валенсія – Вільяреал – 1:1

Голи: Ліно, 72 – Джексон, 65

Атлетіко – Кадіс – 5:1

Голи: Грізманн, 2, 27, Мората, 49, Карраско, 57 (пен), Моліна, 73 – Лосано, 72

Хетафе – Сельта – 1:0

Гол: Унал, 3 (пен)

Вилучення: Айду, 77 (Сельта)

Атлетіко влаштував розгром Кадісу, забивши п'ять голів. Дубль в активі Грізманна, у Карраско – гол + пас, ще по м'ячу в актив занесли Мората й Моліна. Завдяки цій звитязі "матрацники" набрали 69 очок, піднявшись на другу сходинку в турнірній таблиці. Реал залишився в одному заліковому балі позаду.

Грізманн забив 110-й гол за Атлетіко, ставши четвертим бомбардиром в історії клубу. Крім того, він взяв участь у двох взяттях воріт у третьому поспіль матчі Ла Ліги – команда Дієго Сімеоне не знала такої ефективності з 2015 року, причому попереднім рекордсменом теж був Антуан. Загалом, тільки Холанд має більше голів та асистів у топ-5 чемпіонатах після ЧС-2022.

До речі, Грізманн вперше відзначився ще на 64-й секунді, що є другим найшвидшим голом у кар'єрі і найшвидшим у історії стадіону "Метрополітано". Браво!

Вільяреал і Валенсія розписали нічию, забивши по голу в середині другого тайму. Цей результат має тяжкі наслідки для "жовтої субмарини" – підопічні Кіке Сетьєна відстали від зони ЛЧ вже на сім очок (і це за п'ять турів до кінця сезону!). Інтрига в боротьбі за ЛЧ практично вбита, адже саме "підводники" були найближчими до четвертої сходинки.

"Кажани" теж не можуть бути задоволеними, адже вони залишились всього у трьох очках від зони вильоту.

У паралельному матчі Хетафе здобув перемогу над Сельтою завдяки голу Унала – він реалізував пенальті вже на 3-й хвилині зустрічі. Це був другий поєдинок мадридців після повернення Пепе Бордаласа на пост головного тренера. З новим коучем команда нарешті перервала 6-матчеву серію поразок, а заодно наздогнала Валенсію в турнірній таблиці.

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