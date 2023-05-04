Чемпионат Испании 2022/23, 33-й тур

Валенсия – Вильярреал – 1:1

Голы: Лино, 72 – Джексон, 65

Атлетико – Кадис – 5:1

Голы: Гризманн, 2, 27, Мората, 49, Карраско, 57 (пен), Молина, 73 – Лосано, 72

Хетафе – Сельта – 1:0

Гол: Унал, 3 (пен)

Удаление: Айду, 77 (Сельта)

Атлетико устроил разгром Кадису, забив пять голов. Дубль в активе Гризманна, у Карраско – гол + пас, еще по мячу в актив занесли Мората и Молина. Благодаря этой победе "матрасники" набрали 69 очков, поднявшись на вторую строчку в турнирной таблице. Реал остался в одном зачетном балле позади.

Гризманн забил 110-й гол за Атлетико, став четвёртым бомбардиром в истории клуба. Кроме того, он принял участие в двух и более взятиях ворот в третьем подряд матче Ла Лиги – команда Диего Симеоне не знала такой эффективности с 2015 года, причем предыдущим рекордсменом тоже был Антуан. В целом, лишь Холанд имеет больше голов и ассистов в топ-5 чемпионатах после ЧМ-2022.

Кстати, Гризманн впервые отличился еще на 64-й секунде, что является вторым самым быстрым голом в карьере и самым быстрым в истории стадиона "Метрополитано". Браво!

Вильярреал и Валенсия расписали результативную ничью, забив по голу в середине второго тайма. Этот результат имеет тяжёлые последствия для "желтой субмарины" – подопечные Кике Сетьена отстали от зоны Лиги чемпионов уже на семь очков (и это за пять туров до конца сезона!). Интрига в борьбе за ЛЧ практически убита, ведь именно "подводники" были ближайшими к четвертой строчке.

"Летучие мыши" тоже не могут быть довольны, ведь они остались всего в трех очках от зоны вылета.

Хетафе одержал победу над Сельтой благодаря голу Унала – он реализовал пенальти уже на 3-й минуте встречи. Это был второй поединок мадридцев после возвращения Пепе Бордаласа на пост главного тренера. С новым коучем команда наконец прервала 6-матчевую серию поражений, а заодно догнала Валенсию в турнирной таблице.

Возвращение Месси: лучший игрок Барсы может уйти, чистка на 200 миллионов, вдвое меньший стадион, другие препятствия