В рамках недільньої програми 27-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 27-й тур

Вільяреал – Гранада – 5:1

Голи: Сьорлот, 7, 19, 66, Капу, 32, Гедеш, 47 – Корбяну, 90+1

Атлетіко – Бетіс – початок о 17:15

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Вільяреал у рідних стінах розгроми Гранаду, що й не дивно – "насриди" тримались у зоні вильоту з 6-матчевою безвиграшною серією. "Жовта субмарина" переїхала андалусійців з рахунком 5:1 і відірвалася від аутсайдерів на 13 очок, а Сьорлот відзначився хет-триком. Александр став лідером Ла Ліги за кількістю голів у 2024 році (6), випередивши Вінісіуса й Будіміра.

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