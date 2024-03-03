Вільяреал розгромив Гранаду, забивши 5 голів – Сьорлот оформив хет-трик, випередивши Вінісіуса
В рамках недільньої програми 27-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 27-й тур
Вільяреал – Гранада – 5:1
Голи: Сьорлот, 7, 19, 66, Капу, 32, Гедеш, 47 – Корбяну, 90+1
Атлетіко – Бетіс – початок о 17:15
Реал переконує Луніна красивим контрактом – більша зарплата та три роки життя після Куртуа
Вільяреал у рідних стінах розгроми Гранаду, що й не дивно – "насриди" тримались у зоні вильоту з 6-матчевою безвиграшною серією. "Жовта субмарина" переїхала андалусійців з рахунком 5:1 і відірвалася від аутсайдерів на 13 очок, а Сьорлот відзначився хет-триком. Александр став лідером Ла Ліги за кількістю голів у 2024 році (6), випередивши Вінісіуса й Будіміра.
Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді