Чемпіонат Іспанії 2020/21, 29-й тур

Гранада – Вільяреал – 0:3

Голи: Морено, 8 (пен), 18, 59 (пен)

Нереалізований пенальті: Моліна, 80 (Гранада)

Реал Мадрид – Ейбар – початок о 17:15

Осасуна – Хетафе – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривав домашній поєдинок Гранади проти Вільяреала. Гості в разі перемоги піднялися б на п'яту позицію, тож із голами підопічні Унаї Емері вирішили не затягувати. Вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Морено, який реалізував пенальті. Ще через 10 хвилин Жерар оформив дубль, отримавши передачу на лівий край штрафного й перекинувши голкіпера – 0:2! Гранада могла відіграти один гол вже на 20-й хвилині внаслідок виходу Сольдадо віч-на-віч, але переграти Асенхо йому не вдалося.

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До перерви ситуація не змінилася, а за 13 хвилин після неї Морено реалізував черговий пенальті, оформивши хет-трик. 0:3! Після цього гру було зроблено. Гранада не змогла навіть розмочити рахунок, хоча шанс був – на 80-й хвилині андалусійці заробили "11-метровий", але Моліна пробив з нього вище воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Вільяреала.

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