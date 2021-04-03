Чемпионат Испании 2020/21, 29-й тур

Гранада – Вильярреал – 0:3

Голы: Морено, 8 (пен), 18, 59 (пен)

Нереализованный пенальти: Молина, 80 (Гранада)

Реал Мадрид – Эйбар – начало в 17:15

Осасуна – Хетафе – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал домашний поединок Гранады против Вильярреала. Гости в случае победы поднялись бы на пятую позицию, поэтому с голами подопечные Унаи Эмери решили не затягивать. Уже на 8-й минуте счёт открыл Морено, который реализовал пенальти. Ещё через 10 минут Жерар оформил дубль, получив передачу на левый край штрафной и перебросив голкипера – 0:2! Гранада могла отыграть один гол уже на 20-й минуте в результате выхода Сольдадо один на один, но переиграть Асенхо ему не удалось.

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До перерыва ситуация не поменялась, а через 13 минут после него Морено реализовал очередной пенальти, оформив хет-трик. 0:3! После этого игра была сделана. Гранада не смогла даже размочить счёт, хотя шанс был – на 80-й минуте андалусийцы заработали "11-метровый", но Молина пробил с него выше ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Вильярреала.

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