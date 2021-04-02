Програму 29-го туру в Прімері відкривав домашній поєдинок Леванте проти Уески. Господарі йшли на десятій позиції, тримаючись на значній дистанції як від зони вильоту, так і від зони єврокубків, а от гостям нині необхідно перемагати в кожному матчі. Арагонці замикали турнірну таблицю, відставши від рятівної 17-ї сходинки на чотири залікових бали – при цьому у конкурентів в боротьбі за виживання було на два очки більше. Таким чином, осічка могла перетворитись на катастрофу для Уески.

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З розумінням цього факту гості пішли уперед одразу зі стартовим свистком. Вже на 15-й хвилині їм вдалося відкрити рахунок: Феррейро виконав подачу з глибини на лівий кут воротарського, а Мір у дотик відправив м'яч під дальню стійку – 0:1! Це був найкращий момент першого тайму, а вже за дев'ять хвилин після початку другого Уеска подвоїла перевагу в рахунку. Знову відзначився Мір, який отримав передачу на хід від Сеоане, "зробив" захисника на ривку й ефектно перекинув голкіпера – 0:2! Між іншим, це вже 12-й гол Рафаеля у поточному розіграші Ла Ліги.

Це вже була серйозна заявка на перемогу. Рохер на 72-й хвилині міг відродити інтригу в матчі, вирвавшись віч-на-віч з воротарем, але Андрес Фернандес витягнув його удар. На жаль для "жаб", кращої нагоди зачепитися за очки вони так і не отримали. Фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу арагонців.

Таким чином, Уеска набрала 24 очки, піднявшись на 18-ту позицію у Ла Лізі. До 17-ї команді не вистачає всього одного залікового балу – втім, у поточному турі Ейбар і Алавес можуть обійти "синьо-гранатових", а Ельче має шанс відновити 4-очковий гандикап. Леванте, маючи в активі 35 пунктів, поки що тримається на 10-й сходинці.

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