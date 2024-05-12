У неділю у 28-му турі Другої ліги відбулось 2 матчі. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 28-й тур

Рух-2 – Звягель – 1:2

Голи: Квас, 36 – Нестеров, 75 (п.), Гаврилюк, 90+5

Вилучення: Матвіїв, 74 (Рух-2, червона картка)

Карпати-2 – Локомотив Київ – 3:2

Голи: Буренко, 7, 11, Іродовський, 45 – Козій, 53, 75 (п.)

Плей-офф за вихід у Першу лігу: визначилися дати і потенційні пари

Звягель на виїзді зумів взяти три очки з другою командою Руха. Хоча все починалось не так райдужно: незадовго до перерви господарі вийшли вперед – Квас потужно пробив з лінії штрафного. В середині другого тайму Матвіїв занадто легко відпасував на голкіпера, суперник з-за спини кинувся до м'яча і захисник львів'ян не знайшов нічого кращого, як завалити останнього.

Як наслідок, арбітр поставив пенальті, а грубіяну показав червону картку. Нестеров з позначки зрівняв рахунок. А вже на 5-й доданій хвилині Гаврилюк бісіклетою замкнув навіс з кутового і приніс гостям перемогу. Звягель набрав 58 очок і лише на 1 пункт відстає від лідера – ЮКСА.

У ще одному матчі Карпати-2 дотисли київський Локомотив. "Зелено-білі" ще до 10-ї хвилини вели з рахунком 2:0 – Буренко оформив дубль. Іродовський добив суперника голом "у роздягальню" і, здавалось, другий тайм стане формальністю.

Однак іншої думки були "залізнодорожники". Козій по перерві зародив інтригу у матчі розкішним ударом низом у кут воріт, а на 75-й хвилині реалізував пенальті. Зрештою, "леви" вистояли і піднялись на 6-ту сходинку, Локомотив – десятий.

Карпати на останній хвилині вирвали перемогу в ФСК Маріуполь і обійшли Інгулець у боротьбі за золото Першої ліги