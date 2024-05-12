Каталонська преса розганяє спекуляції, що Лєвандовскі може покинути Барселону. Хаві нібито не заперечує проти трансферу, а клуб хоче продати поляка, щоб не платити 32 мільйони євро зарплати в наступному сезоні.

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"Дурниці, – відреагував агент форварда Піні Захаві в коментарі Meczyky. – Він залишиться в Барселоні на наступний сезон, 100%".

Лєвандовскі прийшов у Барселону влітку 2022-го і відразу став чемпіоном Іспанії. Однак у Каталонії його результативність суттєво знизилась, а фани розчаровані виступами суперзірки – лише 17 голів і 8 асистів в поточній Ла Лізі.

Роберт підписав з Барсою контракт на три сезони з можливістю продовження ще на рік. Останній пункт буде залежати від кількості зіграних хвилин в кампанії-2024/25.