В рамках програми дня у 23-му турі Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 23-й тур

Вільяреал – Кадіс – 0:0

Осасуна – Сельта – початок о 17:15

Бетіс – Хетафе – початок о 19:30

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Кадісу для виходу із зони вильоту бракувало всього двох очок. Непогано, як для команди з 18-матчевою безвиграшною серією у Ла Лізі. Обидва ці факти мали мотивувати андалусійців на битву з Вільяреалом – втім, дербі "жовтих субмарин" не потішило фанів забитими голами. Нульова нічия залишила колективи у боротьбі за виживання, хоча у левантійців ситуація явно веселіша (7 пунктів відриву від аутсайдерів).

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