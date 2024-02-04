Чемпионат Испании 2023/24, 23-й тур

Вильярреал – Кадис – 0:0

Осасуна – Сельта – начало в 17:15

Бетис – Хетафе – начало в 19:30

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Кадису для выхода из зоны вылета не хватало всего двух очков. Неплохо, как для команды с 18-матчевой безвыигрышной серией в Ла Лиге. Оба эти факта должны были мотивировать андалусийцев на битву с Вильярреалом – впрочем, дерби "жёлтых субмарин" не порадовало фанов забитыми голами. Нулевая ничья оставила коллективы в борьбе за выживание, хотя у левантийцев ситуация явно веселее (7 пунктов отрыва от аутсайдеров).

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