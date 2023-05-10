Центральний захисник Вільяреала Рауль Альбіоль продовжив контракт із клубом ще на один рік – до кінця сезону 2023/24.

Вільяреал оголосив про продовження угоди з Альбіолем зворушливим відеороликом, на якому Рауль приміряв на себе роль виробника плитки – фірма з виготовлення кераміки спонсорує клуб і носить назву клубного стадіону.

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Як інформує офіційний сайт клубу, Альбіоль поспілкується з журналістами стосовно цієї події в четвер, 11 травня.

Альбіоль приєднався до Вільяреала у 2019 році. Відтоді він зіграв за команду 155 матчів, ставши одним із героїв історичного досягнення – виграшу Ліги Європи 2021 року. Нещодавно вболівальники клубу обрали його одним із гравців символічної збірної Вільяреала всіх часів.

У 2010 році Альбіоль у складі збірної Іспанії виграв чемпіонат світу, а у 2008-му та 2012-му – чемпіонат Європи.

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