Центральный защитник Вильярреала Рауль Альбиоль продлил контракт с клубом ещё на один год – до конца сезона 2023/24.

Вильярреал объявил о продлении соглашения с Альбиолем трогательным видеороликом, на котором Рауль примерил на себя роль изготовителя плитки – фирма по изготовлению керамики спонсирует клуб и носит название клубного стадиона.

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Как информирует официальный сайт клуба, Альбиоль пообщается с журналистами по этому поводу в четверг, 11 мая.

Альбиоль присоединился к Вильярреалу в 2019 году. С тех пор он сыграл за команду 155 матчей, став одним из героев исторического достижения – выигрыша Лиги Европы в 2021 году. Недавно болельщики клуба выбрали его одним из игроков символической сборной Вильярреала всех времён.

В 2010 году Альбиоль в составе сборной Испании выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.

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