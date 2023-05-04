Останні виступи українця за мадридську команду були провальним. Востаннє, коли Лунін виходив у стартовому складі "вершкових", він пропустив чотири м'ячі. До того ж шанси замінити Тібо Куртуа у воротах Реала мізерні.

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Як повідомляє Todofichajes, Вільяреал зацікавлений у послугах українського голкіпера. Зі свого боку Лунін підшукує варіант, де продовжити кар'єру. Гравець придивляється до тих клубів, які мають місце у єврокубках. "Жовта субмарина" наразі посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці, яка дає путівку у Лігу Європи.

Раніше повідомлялось, що за Луніним також стежать Байєр та Борусія Д. Нагадаємо, що контракт українського голкіпера з Реалом закінчується влітку наступного року.

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