"Я не захищатиму Мессі", – легенда Барселони спробував знайти винних у кризі каталонців

Легендарний форвард Барси Лобо Карраско розбирався в останніх провалах чинного чемпіона Іспанії.

"Проблема не в Мессі. Якби я бачив, що Мессі може дати клубу більше, я б так і сказав. Тому не варто робити його винним.

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Але я не захищаю його, хоча і бачу, що він став більш людяним. Однак раніше він витворяв з м'ячем щось неймовірне, а зараз припускається помилок там, де раніше він їх не допускав", – заявив Карраско для El Chiringuito.

Нагадаємо, після рестарту сезону Барса втратила 4 очки у Ла Лізі та пропустила Реал на вершину турнірної таблиці. За інформацією ЗМІ, у таборі каталонського клубу є конфлікт між гравцями та головним тренером Кіке Сетьєном.

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