Вільяреал – Леванте – 5:0 – відео голів та огляд матчу
09:38 - Читать на русском
"Жовта субмарина" розтрощила найгіршу команду чемпіонату. Огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".
Вільяреал легко впорався з Леванте. Команда Унаї Емері швидко відкрила рахунок зусиллями Діа та швидко подвоїла перевагу – Торрес замкнув дальню стійку на кутовому. Ще до перерви Морено зробив рахунок розгромним.
У другому таймі Трігерос красивим дальнім ударом забив четвертий м'яч у ворота Леванте, а Морено поставив крапку. Четверта поспіль перемога в чемпіонаті для Вільяреала, який наблизився до зони єврокубків.
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