Вільяреал легко впорався з Леванте. Команда Унаї Емері швидко відкрила рахунок зусиллями Діа та швидко подвоїла перевагу – Торрес замкнув дальню стійку на кутовому. Ще до перерви Морено зробив рахунок розгромним.

У другому таймі Трігерос красивим дальнім ударом забив четвертий м'яч у ворота Леванте, а Морено поставив крапку. Четверта поспіль перемога в чемпіонаті для Вільяреала, який наблизився до зони єврокубків.

Севілья здолала Кадіс і закріпилась на другій сходинці Ла Ліги, Атлетік врятувався з Осасуною, Вільяреал знищив Леванте