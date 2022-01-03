У понеділок 19-й тур чемпіонату Іспанії завершувало три поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур

Вільяреал – Леванте – 5:0

Голи: Діа, 8, Торрес, 13, Морено, 37, 79, Трігерос, 74

Осасуна – Атлетік – початок матчу о 22:00

Кадіс – Севілья – початок матчу о 22:15

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Вільяреал вийшов вперед у матчі з Леванте вже на 8-й хвилині – Діа відгукнувся на навіс від Чуквуезе і головою замкнув сферу у сітку. За 5 хвилин господарі подвоїли – подача з кутового на дальню штангу завершилась голом Пау Торреса. Під кінець тайму Морено з лінії штрафного вже у падінні забив третій гол Вільяреала і фактично зняв всі питання щодо переможця.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Пажес помилився на своїй половині поля, Трігерос перехопив у нього м'яч і з-за меж штрафного завдав потужного удару, довівши рахунок до непристойного. Згодом Морено оформив дубль, поставивши масну крапку у матчі.

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