Вильяреал легко справился с Леванте. Команда Унаи Эмери быстро открыла счет усилиями Диа и быстро удвоила преимущество – Торрес замкнул дальнюю штангу на угловом. Еще до перерыва Морено сделал счет разгромным.

Во втором тайме Тригерос красивым дальним ударом забил четвертый мяч в ворота Леванте, а Морено поставил точку. Четвертая подряд победа в чемпионате для Вильяреала, приблизившегося к зоне еврокубков.

Севилья одолела Кадис и закрепилась на второй строчке Ла Лиги, Атлетик спасся с Осасуной, Вильярреал уничтожил Леванте