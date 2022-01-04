Вильяреал – Леванте – 5:0 – видео голов и обзор матча
09:38 - Читати українською
"Желтая субмарина" разбила худшую команду чемпионата. Обзор поединка смотрите на "Футбол 24".
завершено
Вильяреал легко справился с Леванте. Команда Унаи Эмери быстро открыла счет усилиями Диа и быстро удвоила преимущество – Торрес замкнул дальнюю штангу на угловом. Еще до перерыва Морено сделал счет разгромным.
Во втором тайме Тригерос красивым дальним ударом забил четвертый мяч в ворота Леванте, а Морено поставил точку. Четвертая подряд победа в чемпионате для Вильяреала, приблизившегося к зоне еврокубков.
Севилья одолела Кадис и закрепилась на второй строчке Ла Лиги, Атлетик спасся с Осасуной, Вильярреал уничтожил Леванте
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