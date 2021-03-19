Віталій Миколенко отримав найвищу оцінку серед "біло-синіх" за версією Whoscored – 6,6 балів. Ще одразу троє гравців Динамо впритул наблизились до лівого захисника – Забарний, Сидорчук та Буяльський набрали по 6,5.

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Втім, ці показники тьмяніють на фоні суперника, у якого 6,6 – найгірший показник у команді. Найкращим же гравцем зустрічі став Жерар Морено, який отримав 8,2 бали за дубль у ворота Бущана.

Зазначимо, що кияни поступились і в другому матчі з Вільяреалом (0:2) та разом із Шахтарем вилетіло з Ліги Європи.

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