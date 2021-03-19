Виталий Миколенко получил наивысшую оценку среди "бело-синих" по версии Whoscored – 6,6 баллов. Еще сразу трое игроков Динамо вплотную приблизились к левому защитнику – Забарный, Сидорчук и Буяльский набрали по 6,5.

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Впрочем, эти показатели меркнут на фоне соперника, у которого 6,6 – худший показатель в команде. Лучшим же игроком встречи стал Жерар Морено, получивший 8,2 балла за дубль в ворота Бущана.

Отметим, что киевляне уступили и во втором матче с Вильярреалом (0:2) и вместе с Шахтером вылетело из Лиги Европы.

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