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Зідан оцінив імовірність нових трансферів Реала до кінця літа

09:26 278 Читать на русском
Зідан оцінив імовірність нових трансферів Реала до кінця літа
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер мадридців поділився думкою щодо можливих кадрових змін у своїй команді.

"Важливо те, що ми робили до цього моменту. Літо закінчено, ми готові до відновлення чемпіонату і чекаємо його. Ми хочемо підлаштуватися під динаміку Ла Ліги.

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Чи підпишемо ми нападника? У нас є склад, але за три тижні може відбутися все, що завгодно. Я до кінця зі своїми гравцями, ми хочемо провести хороший сезон. Ми готові до суботи і нічого більше.

Неймар? Ми не думаємо ні про що, крім матчу. Майбутнє Погба? Повторю те ж саме. У нас є склад, ми будемо грати в суботу в чемпіонаті. Крапка, все.

Хамес і Бейл – гравці в складі. Все може статися, я як тренер повинен поговорити з ними. Хамеса не було на матчі з Ромою, але все може змінитися. До закриття трансферного ринку все може змінитися", – цитує Зідана Marca.

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