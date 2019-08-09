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Адуріс оголосив про завершення кар'єри після сезону 2019/20

17:20 295 Читать на русском
Адуріс оголосив про завершення кар'єри після сезону 2019/20
Аріц Адуріс / Фото Marca

Ветеран Атлетіка Аріц Адуріс вирішив, що настав час повісити бутси на цвях.

"Я хотів повідомити, що цей рік стане для мене останнім в статусі професіонального футболіста. Я піду з футболу, після закінчення сезону", – цитує Адуріса Marca.

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Більшу частину своєї кар'єри 38-річний нападник провів у складі Атлетіка, також Аріс захищав кольори Валенсії, Мальорки та Вальядоліда. У доробку легенди 10 матчів за збірну Іспанії, в яких він відзначився двома голами.

В минулому сезоні Прімери Адуріс зіграв у 20-ти поєдинках (2 голи).

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Іспанія Ла Ліга Аріц Адуріс Аріц Адуріс Атлетік Атлетік
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