Юрій Вернидуб програв свій перший офіційний поєдинок після повернення в Україну і вже встиг влипнути у скандал. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Кривбас міг забивати вже на початку матчу – Банада замкнув навіс з кутового ударом головою в газон, але м'яч пролетів над поперечкою. Згодом криворіжці ледь не привезли гол у свої ворота – Зотько невдало підрізав сферу в дальню дев'ятку і Сарнавський у карколомному стрибку мусів рятувати свою команду.

"У вас як було все в Україні, так і залишилося": Вернидуб феєрично повернувся в УПЛ, погрожуючи арбітрам у першому матчі

В середині тайму Колос вийшов вперед. М'яч після навісу зі стандарту підхопив Новак, завантажив його на М'якушка і той головою спрямував його у стійку. Гончаренко був першим на добиванні – 1:0. По перерві ковалівці могли подвоїти – Попов головою замкнув навіс з кутового повз штангу. Кривбас відповів пострілом Хомченовського з лінії штрафного – прямо у руки Волинцю.

Останні хвилини ознаменувались скандальною поведінкою Юрія Вернидуба. Іменитий наставник бурхливо відреагував на рішення арбітра і побачив перед собою червону картку. По дорозі у підтрибунне приміщення він ледь не вдарив резервного суддю.

Колос мінімально переміг Кривбас – Юрій Вернидуб отримав вилучення й звинуватив ковалівців у роботі з арбітрами