Барселона здобула перемогу над Алавесом у 23 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Хаві в першому таймі змогла відзначитися, завдавши лише три удари по воротах суперника. Автором гола став Лєвандовскі.

Барселона у меншості втримала перемогу над Алавесом – зірковий новачок за 9 хвилин забив гол і отримав дві жовтих

По перерві Ґюндоґан подвоїв перевагу Барселони, але Алавес відіграв один м'яч. На 59 хвилині на полі з'явився Вітор Роке, якого придбали за 60 мільйонів. Нападник зумів оформити другий гол за каталонців. На 72 хвилині бразилець отримав другу жовту і покинув поле. У підсумку Барселона перемогла з рахунком 3:1.

Команда Хаві перебуває наразі на третьому місці з 50 очками. Алавес розташувався на 12 сходинці з 26 балами.