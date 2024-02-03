Барселона одержала победу над Алавесом в 23 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Хави в первом тайме смогла отличиться, нанеся лишь три удара по воротам соперника. Автором гола стал Левандовски.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Алавесом – звёздный новичок за 9 минут забил гол и получил две желтых

После перерыва Гюндоган удвоил преимущество Барселоны, но Алавес отыграл один мяч. На 59 минуте на поле появился Витор Роке, которого приобрели за 60 миллионов. Нападающий сумел оформить второй гол за каталонцев. На 72 минуте бразилец получил вторую желтую и покинул поле. В итоге Барселона победила со счетом 3:1.

Команда Хави находится сейчас на третьем месте с 50 очками. Алавес расположился на 12 строчке с 26 баллами.

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