У попередньому турі Олександрія розійшлася миром з Чорноморцем – це була п'ята нічия Ротаня у весняній частині УПЛ. Натомість Металіст 1925 видав серію із 7 поєдинків без перемог.

Команда Ротаня заволоділа ініціативою та контролювала м'яч понад 60% ігрового часу. Щоправда, майже всю небезпеку біля воріт харків'ян до середини першого тайму створив один футболіст – Кирило Ковалець. Спочатку капітан Олександрії розібрався з кількома суперниками і вистрілив у бокову сітку, а згодом розім'яв Сидоренка слабким ударом метрів з 15-и. У номінальних господарів взагалі нічого не виходило.

Перший удар у виконанні харківської команди відбувся аж на 33-й хвилині. Дмитро Кравченко відверто поспішив, пробивши в дотик по горобцях з-за меж штрафного. Олександрія відповіла ефектною триходівкою з поганим завершенням. Третьяков прорвався по флангу і виконав подачу на дальню стійку, Калітвінцев головою скинув під удар Ковальцю, а той запустив сферу над поперечкою. Харків'яни заграли сміливіше – один зі стандартів біля воріт Шевченка ледь не завершися голом. Бичек майже з нульового кута влучив у поперечку. 0:0 до перерви.

На старті другої половини чи найкращий момент у зустрічі втратив Кулаков, який з вбивчої позиції не викрутив під дальню стійку. Вачіберадзе після відмашки Сігеєва покинув поле з підозрою на перелом щелепи. На 67-й хвилині Едмар не стримав емоцій після фолу на Русині. Наставник Металіста 1925 буквально за хвилину отримав дві жовті картки і попрямував на трибуни. Той же Русин міг помститися за тренера на 78-й, потужно вгативши у поперечку. Бичек першим опинився на добиванні, але не влучив у рамку. Харків'яни втратили свій найкращий шанс за 90 хвилин гри.

Завершальні хвилини команди провели в атаках, проте вирвати перемогу нікому не вдалося. У підсумку Олександрія розписала свою шосту нічию з Ротанем (5 місце, 33 очки), а харків'яни піднялись на 9 сходинку (25 пунктів).

Верес влаштував божевільну перестрілку з Металістом – 10 голів, 2 пенальті та історична нічия в УПЛ