В предыдущем туре Александрия разошлась миром с Черноморцем – это была пятая ничья Ротаня в весенней части УПЛ. Тогда как Металлист 1925 выдал серию из 7 поединков без побед.

Команда Ротаня завладела инициативой и контролировала мяч более 60% игрового времени. Правда, почти всю опасность у ворот харьковчан к середине первого тайма создал один футболист – Кирилл Ковалец. Сначала капитан Александрии разобрался с несколькими соперниками и выстрелил в боковую сетку, а затем размял Сидоренко слабым ударом метров с 15-ти. У номинальных хозяев вообще ничего не получалось.

Первый удар в исполнении харьковской команды произошел на 33-й минуте. Дмитрий Кравченко откровенно поспешил, пробив в касание по воробьям из-за пределов штрафной. Александрия ответила эффектной трехходовкой с плохим завершением. Третьяков прорвался по флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу, Калитвинцев головой сбросил под удар Ковальцу, а тот запустил сферу над поперечиной. Харьковчане заиграли смелее – один из стандартов у ворот Шевченко чуть не завершился голом. Бычек почти с нулевого угла попал в каркас. 0:0 до перерыва.

На старте второй половины лучший момент во встрече потерял Кулаков, который с убийственной позиции не выкрутил под дальнюю стойку. Вачиберадзе после отмашки Сигеева покинул поле с подозрением на перелом челюсти. На 67-й минуте Эдмар не сдержал эмоций после фола на Русине. Наставник Металлиста 1925 буквально за минуту получил две желтые карточки и направился на трибуны. Тот же Русин мог отомстить за тренера на 78-й, мощно пробив в перекладину. Бычек первым оказался на добивании, но не попал в створ. Харьковчане упустили свой лучший шанс за 90 минут игры.

Заключительные минуты команды провели в атаках, но вырвать победу никому не удалось. В итоге Александрия расписала свою шестую ничью с Ротанем (5 место, 33 очка), а харьковчане поднялись на 9 строчку (25 пунктов).

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