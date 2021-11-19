Англієць відвідав шоу у студії TalkSport і нарвався на подвійний розіграш.

Форвард збірної Англії підірвав мережу, поставши в образі школярки

Вілшеру запропонували встановити світовий рекорд за кількістю одночасно одягнених футболок. Вихованець Арсенала смиренно почав одягати майки різних клубів, проте категорично відмовився, коли нишком підсунули форму принципового суперника – Тоттенхема. З горем навпіл 29-річний півзахисник натягнув на себе 30 футболок і отримав почесну грамоту від ведучих. Як виявилося, тут також був підступ – це ніякий не рекорд!

Нагадаємо, травматичний хавбек не може знайти новий клуб з липня цього року, коли покинув Борнмут.

Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду