Вілшер двічі був осоромлений у прямому ефірі – підсунули огидну футболку Тоттенхема і фальшивий світовий рекорд
Екс-хавбек Арсенала Джек Вілшер знаходить способи розважитися без професіонального футболу.
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Вілшеру запропонували встановити світовий рекорд за кількістю одночасно одягнених футболок. Вихованець Арсенала смиренно почав одягати майки різних клубів, проте категорично відмовився, коли нишком підсунули форму принципового суперника – Тоттенхема. З горем навпіл 29-річний півзахисник натягнув на себе 30 футболок і отримав почесну грамоту від ведучих. Як виявилося, тут також був підступ – це ніякий не рекорд!
Нагадаємо, травматичний хавбек не може знайти новий клуб з липня цього року, коли покинув Борнмут.
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