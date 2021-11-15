Калверт-Льюїн регулярно дивує нестандартними образами. Він на рівні з партнером по Евертону Девісом вважається головним "модником" англійського футболу.

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Домінік знявся для обкладинки журналу Arena Homme + і просто шокував своїм виглядом. Сорочка в горошок, блейзер, краватка та кльошні шорти, які скидаються на спідницю.

Такий образ школярки викликав величезний резонанс у мережі. Хтось не зрозумів лук Домініка, хтось навпаки хвалить його за сміливість самовираження.

Калверт-Льюїн у двох попередніх сезонах ставав найкращим бомбардиром Евертона в АПЛ, поточний чемпіонат розпочав з трьох голів у трьох турах, однак потім отримав травму.