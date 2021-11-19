Англичанин посетил шоу в студии TalkSport и нарвался на двойной розыгрыш.

Форвард сборной Англии взорвал сеть, представ в образе школьницы

Уилшеру предложили установить мировой рекорд по количеству одновременно надетых футболок. Воспитанник Арсенала смиренно начал надевать майки разных клубов, однако категорически отказался, когда исподтишка подсунули форму принципиального соперника – Тоттенхэма. С горем пополам 29-летний полузащитник натянул на себя 30 футболок и получил почетную грамоту от ведущих. Как оказалось, здесь тоже был подвох – это никакой не рекорд!

Напомним, травматичный хавбек не может найти новый клуб с июля этого года, когда покинул Борнмут.

Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду