Уилшер дважды был сконфужен в прямом эфире – подсунули отвратительную футболку Тоттенхэма и фальшивый мировой рекорд
Экс-хавбек Арсенала Джек Уилшер находит способы развлечься без профессионального футбола.
Англичанин посетил шоу в студии TalkSport и нарвался на двойной розыгрыш.
Форвард сборной Англии взорвал сеть, представ в образе школьницы
Уилшеру предложили установить мировой рекорд по количеству одновременно надетых футболок. Воспитанник Арсенала смиренно начал надевать майки разных клубов, однако категорически отказался, когда исподтишка подсунули форму принципиального соперника – Тоттенхэма. С горем пополам 29-летний полузащитник натянул на себя 30 футболок и получил почетную грамоту от ведущих. Как оказалось, здесь тоже был подвох – это никакой не рекорд!
Напомним, травматичный хавбек не может найти новый клуб с июля этого года, когда покинул Борнмут.
Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду