Вілліан та Педро зворушливо попрощались з Челсі

"Прекрасні сім років. У серпні 2013 року, коли я отримав пропозицію від Челсі, був упевнений, що саме тут мені потрібно грати.

Арсенал запропонував Вілліану контракт, якого бразилець не дочекався від Челсі

Сьогодні я впевнений, що це – найкраще рішення. Було багато щасливих моментів, не обійшлося і без сумних. Були трофеї. Дуже насичений період.

Прийшов час рухатися далі. Я буду сумувати за товаришам по команді. Буду сумувати за всім співробітникам клубу, які ставилися до мене як до сина, і я буду сумувати за вболівальникам. Я йду з високо піднятою головою, зі спокійною душею, знаючи, що я вигравав тут і старався з усіх сил, виступаючи в футболці Челсі!", – написав Вілліан в Instagram. Нагадаємо, у 2007-2013 роках бразилець захищав кольори Шахтаря.

Також про свій відхід з лондонського клубу оголосив 33-річний іспанський форвард Педро. За інформацією ЗМІ, екс-гравець Барселони продовжить кар'єру в Ромі.

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