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Вілліан та Педро зворушливо попрощались з Челсі

17:40 - Читать на русском
Вілліан та Педро зворушливо попрощались з Челсі
Вілліан та Педро / Фото ФК Челсі

Лондонський клуб розпочне наступний сезон без двох зіркових ветеранів.

"Прекрасні сім років. У серпні 2013 року, коли я отримав пропозицію від Челсі, був упевнений, що саме тут мені потрібно грати.

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Сьогодні я впевнений, що це – найкраще рішення. Було багато щасливих моментів, не обійшлося і без сумних. Були трофеї. Дуже насичений період.

Прийшов час рухатися далі. Я буду сумувати за товаришам по команді. Буду сумувати за всім співробітникам клубу, які ставилися до мене як до сина, і я буду сумувати за вболівальникам. Я йду з високо піднятою головою, зі спокійною душею, знаючи, що я вигравав тут і старався з усіх сил, виступаючи в футболці Челсі!", – написав Вілліан в Instagram. Нагадаємо, у 2007-2013 роках бразилець захищав кольори Шахтаря.

Також про свій відхід з лондонського клубу оголосив 33-річний іспанський форвард Педро. За інформацією ЗМІ, екс-гравець Барселони продовжить кар'єру в Ромі.

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AN OPEN LETTER TO THE FANS OF CHELSEA FOOTBALL CLUB . . They were seven wonderful years. In August 2013 when I received the offer from Chelsea, I was convinced that this was where I had to play. Today I am certain that it was the best of decisions. There were so many happy times, some sad, there were trophies and it was always very intense. . . Yet, beyond the trophies, I learnt a lot about myself. I developed a great deal, becoming a better player and a better person. With each training session, with each game, with every minute spent in the dressing room, I was always learning. . . I am really grateful to the Chelsea fans for the affectionate way they welcomed me at Stamford Bridge and their support throughout my time at the club. There was also criticism, which is normal, what is important though is that both the affection and criticism drove me to always give my all in every training session, every game, to be constantly improving until my very last minute in a Chelsea shirt! . . The time has now come to move on. I am certainly going to miss my teammates. I will miss all the staff at the club who’ve always treated me like a son and I will miss the fans. I leave with my head held high, safe in the knowledge that I won things here and always did my best in a Chelsea shirt! . . My heartfelt thanks go out to all of you and God bless you! . Willian Borges da Silva

Допис, поширений Willian Borges Da Silva (@willianborges88)

After five wonderful years my stage at Chelsea FC comes to an end. Thanks a lot to the club’s board, to the coaches and teammates I’ve had, and of course to the fans: thank you for the experience of being a member of your big family. I’ve been very happy here, you’ve made me feel like home. It’s been a pleasure and an honour to play for this club and win the Premier League, FA Cup and Europa League titles, as well as competing in one of the world's best football leagues. I made the right choice, I take with me wonderful and unforgettable memories. New challenges and triumphs will come for sure. I say farewell very pleased with this stage of my career, and I'm also very excited with the next to begin. Thanks and good luck for the future. Come on Blues!!! @ChelseaFC #KTBFFH #CFC ___________ Tras cinco años maravillosos mi etapa en el Chelsea FC toca a su fin. Muchas gracias a la directiva del club, a los entrenadores y compañeros en este tiempo, y por supuesto a la afición: gracias por la experiencia de pertenecer a vuestra gran familia. He sido muy feliz, me habéis hecho sentir como en casa. Ha sido un placer y un honor jugar para este gran club y ganar la Premier League, la FA Cup y la Europa League, así como haber competido en una de las mejores ligas del Mundo. Sin duda acerté en la elección, me llevo recuerdos maravillosos e inolvidables. Nuevos desafíos y triunfos llegarán seguro. Me despido muy satisfecho con esta etapa de mi carrera que concluye, y a la vez muy ilusionado con la nueva que comienza. Gracias y mucha suerte en el futuro. Come on Blues!!! @ChelseaFC #KTBFFH #CFC

Допис, поширений Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

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